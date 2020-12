Aktor ber om 14 års fengsel for drap og likskjending i Moss

– Drap er den største krenkelsen man kan gjøre mot et enkeltindivid, og skal dermed føre til en betydelig fengselsstraff. Det er ikke tatt forbehold om forvaring fra riksadvokaten, og jeg har også kommet til den samme konklusjonen, men under tvil, sa aktor Aud Kinsarvik Gravås i sin prosedyre under rettssaken i Moss tingrett onsdag, skriver Moss Avis.

Mannen er tiltalt for å ha drept en kvinne i 50-årene på Jeløya i november i fjor, og deretter ha skjendet liket det påfølgende døgnet. Obduksjonsrapporten viste at kvinnen døde av kvelning.

Mannen har erkjent drapet og likskjendingen.

Bistandsadvokaten til kvinnens barn sa i retten at erstatningen til hvert av barna ikke bør ligge under 300.000 kroner.

Mannens forsvarer, advokat Sille M. Heidar, mener på sin side at mannen bør få større strafferabatt for tilståelsen, og at han dermed bør dømmes til mellom 11 og 12 års fengsel.

Dommen i saken vil foreligge i løpet av neste uke. (NTB)