– Det er godt å høre at det er departementet og Nav som har hovedansvaret. Utvalget kommer med en knusende dom, sier leder for AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen.

Utvalget har ikke vurdert om Nav-skandalen bør få konsekvenser for personer eller etater, noe Thoresen savner.

– For de berørte i denne saken er det viktig at noen blir stilt til ansvar. Noen må gå inn og si at «jeg har ikke gjort jobben min». De feilene som er begått, er helt utenfor normal fatteevne, sier hun.

Thoresen mener også at det må konkluderes med at skandalen strekker seg tilbake til 1994, slik et flertall på fire i utvalget mener. Tre av dem mener at praksisen ikke var feil før i 2012.

Thoresen mener det gis for dårlig informasjon til de berørte, og sier at flere fortsatt venter på å komme i gang med livet sitt igjen fordi sakene er stilt i bero.

– De sier unnskyld, men en unnskyldning kan aldri rette opp i et ødelagt liv, sier Thoresen.

