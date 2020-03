Aksjonister protesterte mot riving av Y-blokka

Blokkas kunstverk, «Fiskerne» og «Måken» av Pablo Picasso og Carl Nesjar, skal ifølge Statsbygg tas vare på og integreres i det nye regjeringskvartalet.

Men aksjonistene har ikke tiltro til at kunsten vil bli tatt godt vare på.

– Ved å fjerne dem fra bygningen mister verkene sin mening og verdi. Ingen har heller kunnet gi garantier for at kunsten overlever verken riveprosessen, lagring eller remontering, skriver Støtteaksjon for å bevare Y-blokka i en pressemelding.



Foto: Naina Helén Jåma / NTB scanpix

Gruppa har sammen med andre aktører varslet søksmål mot staten. (NTB)

