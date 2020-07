Aksjonist hengte opp banner på Y-blokka

Aksjonisten deltok tidligere i en teltleir foran bygget. Banneret har teksten «Stop the demolition of the Y-block».

Les også: Siste besøk i Y-blokka

Y-blokka rives som en del av arbeidet med det nye regjeringskvartalet. Vedtaket om riving har vakt sterke reaksjoner på flere hold, men er gjennom seks år blitt opprettholdt, til tross for klagebehandling og rettslig prøving av gyldigheten.

Planen er at kunstverket «Fiskene» av Carl Nesjar og Pablo Picasso i Y-blokka i regjeringskvartalet skal bli sikret og fjernet fra uke 31, har Statsbygg opplyst til NTB. (NTB)

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen