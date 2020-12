Aksjonærer i Norwegian sier ja til nye krisefullmakter

Av Peter Tálos

På en ekstraordinær generalforsamling i Norwegian torsdag morgen ble aksjonærene bedt om å ta stilling til en rekke tiltak ledelsen og styret mener er nødvendige for å redde selskapet gjennom den dype krisen det står i.

En full refinansiering hvor blant annet konvertering av gjeld til egenkapital, spleis av aksjer og ny emisjon på nyåret for å hente inn frisk kapital er blant tiltakene aksjonærene har godkjent. Klokka 11.21 var forslagene fra styret vedtatt, ifølge Dagens Næringsliv og E24 som fulgte avstemmingen direkte, men alle spørsmål var fremdeles ikke helt ferdig behandlet.

Solid flertall

De aller fleste av de totalt 15 forslagene fikk et solid flertall på rundt 80 prosent av aksjonærenes stemmer. Det eneste som fikk redusert oppslutning var spørsmålet om også løpende gjeld i selskapet skulle omdannes til aksjer, der så vidt 70 prosent av de stemmeberettigede ga sin tilslutning.

– Det viktigste for meg og styret er at Norwegian kommer gjennom den krisen covid-19 har skapt og den rekonstruksjonsprosessen som er begynt, sa styreleder Niels Smedegaard da han innledet møtet via telefon, skriver E24.

Aksjen suspendert

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble avholdt digitalt og handelen med aksjen var blitt suspendert ved Oslo Børs. I forkant av møtet var Norwegian det nest mest omsatte selskapet med en oppgang på over 10 prosent.

Fra fredag 18. desember vil derfor 100 aksjer i Norwegian bli slått sammen til én aksje. Videre vil selskapets registrerte egenkapital bli redusert og en rekke lån og leasingforpliktelser knyttet til finansiering av fly bli omgjort til egenkapital.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.