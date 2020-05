Som det eneste av Norges største oljeselskaper, tester Aker BP samtlige ansatte og kontraktører som reiser til plattformene i Nordsjøen og i Norskehavet. Dette kan bryte med arbeidsmiljøloven, ifølge flere advokater.

– Den klare hovedregelen er at arbeidsgiver ikke kan gjennomføre medisinske tester på ansatte. Bakgrunnen for dette er at pålegg om medisinsk undersøkelse i den enkeltes personlige integritet, sier advokat Ole André Oftebro i Ræder til Nettavisen.

LO-advokat Katrine Rygh Monsen sier hun tviler på om Aker BPs koronatesting er lovlig. Hun mener medisinske undersøkelser av ansatte kun kan skje i helt spesielle tilfeller, og at loven skal tolkes strengt.

Pressetalsmann Ole-Johan Faret i Aker BP avviser overfor NTB at selskapet bryter loven.

– Nei, det mener vi ikke. Vi har gjort en juridisk vurdering av dette, og vi har også innført testing etter en god dialog og drøfting med ansatterepresentanter i vernetjenesten og fagforeningen. Vi har også innført en begrensning i tid, foreløpig fram til 1. juli, sier Faret.

– Det som er viktig for oss, er ivaretakelse av ansattes sikkerhet og arbeidsmiljø offshore. Testingen, sammen med andre smitteverntiltak, ivaretar hensynet til at personell er lenger unna et akuttmottak og med en mer komplisert reiserute med bruk av helikopter. I tillegg er det krav om at bemanningen offshore må være tilgjengelig både for normal drift og for å ivareta beredskapsfunksjoner. Så tiltak for å unngå smittespredning er sentralt også i den sammenheng, sier Faret til NTB.

