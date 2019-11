Advokat siktet for å ha underslått titalls millioner kroner av klienters penger

– Han har erkjent straffskyld i henhold til siktelsen. Siktelsen går på 30 millioner kroner, men det er nok riktig å si at størrelsen på beløpet er noe uklar, sier mannens forsvarer, advokat Vegard Aaløkken, til NRK.

Saken ble anmeldt av Finanstilsynet i starten av oktober, og politiet valgte å etterforske saken. De siste dagene har advokaten vært i en rekke avhør hos Økokrim.

Finanstilsynet reagerte på at advokaten hadde opptrådt som eiendomsmegler ved et hotellsalg hvor han selv var selgeren. Tilsynet omtalte dette som «et klart brudd på eiendomsmeglingsloven». De mente i tillegg at han urettmessig hadde tatt ut minst 4,2 millioner kroner fra klientkonto.

Ifølge Økokrims siktelse dreier det seg om underslag av så mye som 30 millioner kroner. Kolleger av advokaten beskriver saken som «et sjokk».

Ifølge mannes forsvarer har advokaten forklart at han forsynte seg av klientmidler med tanke på at dette skulle ordnes opp i ettertid.

– Det er brukt først og fremst til annen virksomhet. Han er involvert i mye forskjellig, og har forsynt seg der han ikke skulle til dette, sier Aaløkken.