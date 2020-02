Av Isabel Bech

Onsdag la Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fram forslag til nye regler for hvordan nettleien for strøm skal bli i årene fremover.

Forslaget innebærer at kunder skal betale nettleie ut fra hvor mye nettkapasitet de har behov for, ikke ut fra hvor mye energi de forbruker.

NVE foreslår blant annet høyere nettleie på tider av døgnet med høyt strømforbruk.

– Forslaget vil ikke få store konsekvenser for de aller fleste. Det er et forslag som gjør at du kan spare en del over tid ved å fordele forbruket bedre gjennom døgnet og gjennom uka, sier NVE-direktør Kjetil Lund til NRK.

Feilaktig premiss

Nettleien utgjør om lag en tredel av strømprisen og finansierer kostnaden til strømnettet på om lag 27 milliarder kroner i året.

Lund påpeker at stadig flere bruker mye strøm på en gang, og at utviklingen av elbiler, elbusser og elferjer innebærer behov for nye investeringer i nettkapasitet.

– Det er en utvikling som setter strømnettet vårt under press, sier Lund.

Elbilforeningen er ikke enig i NVEs analyse.

– Debatten baserer seg feilaktig på et premiss om at vi står i fare for å få en hel bilpark som lader klokka 16, men over halvparten av alle elbilister lader normalt om natta, sier Erik Lorentzen, leder for fag og rådgiving i Norsk elbilforening, til NTB.

Dyrere og mer komplisert

Også organisasjonen Huseierne er kritisk til NVEs forslag. De frykter det vil bli mer komplisert og dyrere å være strømkunde.

– Tusenvis av norske husstander som allerede har investert i ENØK-tiltak som isolering og varmepumpe, vil sitte igjen med høyere strømregning enn i dag, sier energipolitisk rådgiver Linda Ørstavik Öberg i Huseierne til NTB.

Öberg etterlyser dokumentasjon på at det er kapasitetsproblemer i nettet.

– Det må på plass før man straffer forbrukerne, sier hun.

Ny pris for hurtiglading

NVE vil også gjøre det mer lønnsomt å bygge ut infrastruktur for hurtiglading av elbiler i hele landet. Dette forslaget tas bedre imot av Elbilforeningen.

– Forslaget om ny pris for hurtiglading i strømnettet er en gedigen seier for Elbilforeningen og for elbilister i Distrikts-Norge, sier Lorentzen.