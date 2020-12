70 personer har testet positivt i tilknytning til arbeidsplass i Lillestrøm

Foreløpig er det 70 smittetilfeller som knyttes til utbruddet hos Norasonde, ifølge kommuneoverlege Bettina Fossberg i Lillestrøm kommune.

Hun opplyser at det er fem kommunale boliger som er berørt, skriver Romerikes Blad.

– Dette er et stort utbrudd, og det er alvorlig. Så er det slik at de som bor i disse boligene stort sett ikke er i risikogruppene, så de har ikke nødvendigvis risiko for mer alvorlig forløp. Det viktigste er nå å stanse dette utbruddet, så det ikke sprer seg videre, sier Fossberg til Mitt Lillestrøm.

Lørdag hadde 30 personer tilknyttet bedriften testet positivt for koronavirus.

Norasonde er en kompetansebedrift som jobber for å realisere enkeltmenneskers muligheter for arbeid.

