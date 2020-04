60 prosent sier de har lastet ned smitteappen

Lørdag opplyste FHI at 1.218.000 personer i Norge hadde lastet ned appen Smittestopp. Mandag viser en spørreundersøkelse fra Ipsos at 60 prosent av befolkningen sier at de har lastet ned appen.

Gjennom appen får Folkehelseinstituttet anonyme data om bevegelsesmønsteret i samfunnet. Informasjonen skal brukes til å skaffe innsikt i effekten av endringene i tiltakene for å bekjempe viruset. Appen bruker teknologi fra GPS og bluetooth for å spore smitte, samt å varsle brukeren hvis man har hatt nærkontakt med en person som er smittet av koronaviruset.

Da appen ble lansert torsdag, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg at det vil være bra hvis minst 60 prosent laster ned appen.

– Vi regner med at det bør være over halvparten for at det virkelig skal monne, sa Stoltenberg.

Undersøkelsen viser også at det er 15 prosent som ikke vil laste ned appen. Av disse svarer 51 prosent at den viktigste årsaken er at de er bekymret for at personinformasjon kan komme på avveie og bli misbrukt.

18 prosent er bekymret for hvordan informasjonen vil bli brukt av norske helsemyndigheter, mens like mange oppgir at de ikke tror at dette vil hjelpe på smittesituasjonen.

