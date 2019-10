46 anmeldelser er under etterforskning eller påtalebehandling i trygdesaken

Disse sakene kommer i tillegg til de 48 sakene der personer feilaktig er dømt.

I et brev onsdag pålegger Riksadvokaten påtalemyndigheten og politiet tiltak for å rette opp feil.

«Politidistriktene må gjennomgå de oversendte listene fra Nav og foreta en selvstendig gjennomgang av saker i sitt distrikt for eventuelt å avdekke dommer eller anmeldelser som ikke er kommet med på oversikten fra Nav», heter det.

Særskilte team

– Situasjonen er alvorlig, og vi beklager sterkt det inntrufne på vegne av påtalemyndigheten og politiet, sier riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Han pålegger politimestrene å opprette særskilte team for å sørge for at de uriktige dommene kan bli gjenopptatt og at det kan bli avsagt frifinnende dommer.

– Denne saken viser også hvor viktig det er at påtalemyndigheten foretar en selvstendig vurdering av alle spørsmål i straffesakene som anmeldes – inkludert de rettslige – uaktet om anmeldelsene kommer fra offentlige myndigheter, sier riksadvokat Busch.

Nav må klargjøre

Onsdag sendte Riksadvokaten også et brev Nav med beskjed om så snart som mulig å sende en «rettslig betenkning som underbygger at det oppgitte skjæringspunktet juni 2012 er avgjørende hva gjelder den omtalte feil og også klargjør om andre sakstyper omfattes av forordningen».

Nav bes også om å klargjøre overfor sin etat at påtalemyndighetens leder snarest skal informeres dersom det er tvil av faktisk eller rettslig karakter om holdbarheten av anmeldelser som er inngitt.

