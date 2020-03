46.000 har meldt fra om sykdomstegn de siste få dagene

Søndag lanserte Folkehelseinstituttet (FHI) en ny tjeneste der alle som tror de kan være smittet av koronaviruset, kan gå inn og registrere seg. Få timer etter at tjenesten ble lansert, hadde 24.000 personer meldt inn smittesymptomer, skrev NRK på søndag.

Nå, kun noen dager etterpå, er antallet doblet. Per klokken 12.00 onsdag hadde i alt 46.139 personer fylt inn selvrapporteringsskjemaet på FHIs nettsider, viser instituttets egne tall.

I skjemaet blir man bedt om å opplyse om symptomer som hoste, feber og sår hals, eventuelle sykdommer og om man er blitt testet for koronaviruset.

Folkehelseinstituttet ber alle med koronasymptomer melde fra. Skjermdump: Dagsavisen

Målet med tjenesten er å få en oversikt over koronautbruddet i Norge. Det gjør det mulig å lage oppsummeringer, statistikker og rapporter som kan brukes i håndteringen av viruset, forklarer områdedirektør Gun Peggy Knudsen i FHI. Hun forsikrer om at dataene blir lagret på sikre servere med streng tilgangskontroll.

– FHI ønsker å få et bilde av omfang av luftveissymptomer i befolkningen, inkludert de som ikke går til legen. Vi ønsker å kunne se om omfanget av symptomene endrer seg over tid, og derfor er det viktig at alle nye tilfeller med luftveissymptomer fortløpende melder inn dette, sier Knudsen.

73.089 er koronatestet

2.830 personer var onsdag bekreftet smittet med koronavirus i Norge, 264 av dem det siste døgnet, ifølge tall fra FHI.

Totalt er 73.089 personer testet for koronaviruset.

73.089 personer er per onsdag teste for koronaviruset. Foto. NTB Scanpix

Det er ingen grunn til å tro at alle som har meldt inn symptomer til FHI gjennom selvrapporteringssystemet, er smittet av korona, sier Knudsen.

– Dette er generelle luftveissymptomer, og de fleste vil ha andre luftveissykdommer, som forkjølelse eller influensa. Vi har testet mange med luftveisinfeksjoner den siste tiden, og ser at under fem prosent av disse har fått påvist covid-19, sier hun.

FHI vil snart legge ut statistikk basert på de innmeldte skjemaene, forteller Knudsen. De som har meldt inn symptomer på smitte, vil ikke bli kontaktet for oppfølging, understreker hun.

– Det er viktig at de følger vanlige råd om å oppsøke legen for helsehjelp, sier Knudsen.

Smittesporting via mobilen

I tillegg til dette kartleggingsarbeidet, er FHI også i gang med en løsning for digital, automatisert smittesporing via mobiltelefonen, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til NRK. Teknologien har betydelige personvernutfordringer og det jobbes derfor med lovhjemler, opplyser hun.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg tror koronatiltakene blir langvarige. Foto: NTB Scanpix

For at myndighetene skal kunne gjenåpne Norge og samtidig holde smitten nede, kreves det en økning i kapasiteten for testing og smittesporing, ifølge Stoltenberg, som anslår at koronatiltakene vil vare i minst 18 måneder framover.