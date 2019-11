400 arbeidsplasser forsvinner fra Vita-kjeden, ifølge E24

Søndag kveld kunngjorde eierselskapet Jotunfjell Partners at det, sammen med den tidligere ledelsen i Vita, har kommet fram til hvilke butikker som skal fortsette.

Til sammen over 600 arbeidsplasser i 132 butikker videreføres, og nye eiere overtar 24 av disse.

Opphørssalg

«De resterende 99 butikkene har fått beskjed om at de dessverre ikke kan bli med videre. Her er det nå opphørssalg. For enkelte av disse vurderer franchisetakerne om de skal drive videre som selvstendige butikker eller som del av en annen kjede. Jotunfjell Partners er positiv og ønsker å legge til rette for dette», heter det.

– Mandag starter neste etappe for Vita-kjeden. Vita har høyt kvalifiserte og noen av de desidert beste fagfolkene i bransjen, og sammen starter nå arbeidet med å gjenerobre kundens tillit, sier Thor Hauge, som vil fungere som daglig leder for kjeden inntil videre.

Hadde 1.300 ansatte

Søndagens avklaring innebærer ifølge E24 at 400 arbeidsplasser forsvinner fra Vita-kjeden, i tillegg til at de ansatte i Loco-kjedens 24 butikker har mistet jobben. Cosmetic Group hadde rundt 1.300 ansatte ved konkursen.

De tidligere eierne av kjedene Vita og Loco leverte inn konkursbegjæring 21. oktober i år, etter å ha slitt med svakere vekst og fallende lønnsomhet.