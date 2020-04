83 får respiratorbehandling, noe som er en nedgang fra 89 søndag. Lørdag var tallet på respiratorpasienter 98. Det opplyser Helsedirektoratet.

240 pasienter er innlagt i Helse sør-øst, 33 i Helse vest, 25 i Helse Midt-Norge, og 18 i Helse nord.

Helseforetaket med flest innlagte er Oslo universitetssykehus, med 66 pasienter, mens Ahus har 55 innlagte.

Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo har 14 pasienter innlagt med koronasmitte, mens Diakonhjemmet sykehus har 11 pasienter. Det innebærer at det samlet for Oslo er 91 innlagte koronapasienter.

Totalt 5.755 personer er nå meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI). Dette er talt innhentet fra meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Tallene fra FHI viser at det totalt er registrert 59 dødsfall varslet inn til FHI per mandag morgen. Gjennomsnittsalderen for de døde er 84 år (fra 51 til 102 år), og 51 prosent er menn.

Tall fra VG viser til 74 døde, men dette inkluderer dødsfall som ennå ikke er varslet inn til FHI ettersom VG oppdaterer fortløpende.

Ifølge FHIs oversikt er totalt 111.299 personer testet for covid-19. Rundt 5 prosent av dem som er testet, er smittet. Andelen av de testede som er smittet, har gått ned de siste dagene. Gjennomsnittsalder for dem som er meldt smittet, er 48 år, mens kjønnsfordelingen er lik.