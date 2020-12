31 personer ble drept i Norge i 2020

Av Peter Tálos / NTB

Drapene i 2020 har skjedd over hele Sør-Norge, mens de nordligste fylkene ikke har etterforsket noen drapssaker i år. I Oslo har det bare vært to drap i 2020.

I alt 31 personer er drept i de 28 ulike etterforskningene som politiet har startet. I tre tilfeller er det snakk om dobbeltdrap, mens politiet på ett av åstedene også fant gjerningsmannen død. Kniv eller et annet stikkvåpen er det som brukes flest ganger, i elleve av sakene.

For 15 av ofrene er en person som står i nær relasjon til dem, siktet for å ha begått drapet. Også i de fleste øvrige sakene er det et forhold mellom den drepte og den som er siktet for å ha begått drapshandlingen.

Fire sønner er siktet for å ha drept mødrene sine i året som har gått. Og en mor er siktet for drap på de to barna sine.

Speiler Norge

I alle de 28 sakene politiet har etterforsket i år, er det tatt ut siktelse mot en eller flere gjerningspersoner. I alt 34 menn er siktet i de ulike drapssakene, mens bare fire er kvinner.

– Dette gjenspeiler Norge på en måte. Stabile samfunn har stabile mønstre når det gjelder drap også, sier drapsforsker og kriminolog Vibeke Ottesen ved Universitetet i Oslo til NTB.

Ottesen forklarer at man kan få inntrykk av at det er farlig å ha nære relasjoner i Norge når en ser på den store andelen drap i denne kategorien, men legger beroligende til:

– En høy andel er heldigvis ikke det samme som et høyt antall, sier Ottesen.

Hun trekker likevel fram nødvendigheten av å se på det som skjer i nære relasjoner og se på sammenhengen mellom psykiske lidelser og selvdrap og drap i nære relasjoner. Hun viser til at det ikke er noen forskning i Norge på dem som tar livet av foreldrene sine.

Dobbeltdrap

– Det som gjør foreldre ekstra sårbare når det gjelder voksne barn med psykisk lidelse, er at de ofte bor sammen med dem, men at de ikke er involvert i noe behandlingsopplegg, sier Ottesen.

I juli ble en 35 år gammel mor i Lørenskog siktet for å ha kvalt de to barna sine på ett og sju år. Kvinnen ble innlagt på sykehus ettersom hun selv var kritisk skadd da de ble funnet. I tiden etterpå er hun blitt vurdert som strafferettslig tilregnelig, og hun har ifølge politiet erkjent de faktiske forholdene.

Forsvareren hennes, advokat Gunhild Lærum, har uttalt at kvinnen lenge hadde vært dypt deprimert.

Økte forskjeller under pandemien

I 2019 etterforsket politiet 26 drapssaker med til sammen 28 ofre. Det var to flere saker enn i 2018, da 25 personer ble drept. Tidligere år har antallet vært noe høyere, men i samme område.

– Norge er et lavkriminalitetsland. Vi har ikke så store forskjeller, og det er god sosial mobilitet gjennom velferdssamfunnet vi har skapt. Men før og under pandemien så man forskjellene øke i Norge. Hvis ikke vi gjør noe med det, så kan vi få økt kriminalitet og flere drap, sier Vibeke Ottesen.

Mens de nordligste fylkene ikke har registrert en eneste drapsetterforskning i år, har Øst politidistrikt strevd med hele ni saker av groveste sort. Vest politidistrikt har etterforsket fem drapssaker, det samme har Sørvest politidistrikt. Agder og Innlandet begge har hatt tre drapssaker.

Blant de voksne ofrene er det 14 menn og 15 kvinner som er drept i 2020. Kvinnene blir oftest drept av en de kjenner eller tidligere har hatt et forhold til, mens menn i større grad blir drept av en utenfor det nærmeste nettverket.

Få tilfeldige drapsofre

Det var få tilfeldige drapsofre i 2020. En av dem var 54 år gamle Marianne Haugen. 14. juli satt hun i en bil og ventet ved bussterminalen i Sarpsborg da hun uten grunn ble knivstukket av en ukjent mann. Senere døde hun av skadene. To andre kvinner ble knivstukket av samme mann, men overlevde skadene.

Den siktede 31-åringen, en norsk statsborger med somalisk bakgrunn, kjente de to kvinnene som overlevde, men hadde ingen relasjon til Haugen.

3. oktober ble Dan-Eivind Lid funnet drept i leiligheten sin i Kristiansand. Lid hadde lenge vært en kjent aktivist i Stopp Islamiseringen av Norge (Sian), og det ble spekulert på om drapet hadde en politisk bakgrunn. Etter tre uker pågrep politiet tre menn som er siktet i saken.

Etterforskerne har opplyst at det ikke er noen grunn til å tro at det ligger noe politisk motiv bak drapet.

Fakta om drapssaker i Norge i 2020

Hittil i år har politiet her i landet startet etterforskning av 28 drapssaker med 31 ofre.

* 10. januar: Like før midnatt blir 21 år gamle Halil Kara skutt av en maskert gjerningsperson ved Prinsdal Grill i Prinsdal i Oslo. I tillegg blir en mann knivskadd i et basketak med gjerningspersonen, men får ikke livstruende skader. Fem menn er siktet for drap eller medvirkning til drap. En av dem er 18 år, mens de andre er i 20-årene.

* 13. januar: En 43 år gammel mann og en 29 år gammel kvinne blir funnet døde sammen med blodige gjenstander ved Osavatnet i Bergen. Begge er kjent for politiet fra før. Politiets teori er at de to ble drept på et hospits i Møllendalsveien og fraktet til Osavatnet i bil. Ifølge flere medier hadde ofrene omfattende stikkskader. Fem menn, tre i 30-årene, en 57-åring og en i 22-åring, er siktet for drap eller medvirkning til drap.

* 17. januar: 34 år gamle Roar Engelund dør etter en voldshendelse på en institusjonsbolig for pasienter med rus- og psykiatrilidelser i Hov i Søndre Land. En 42-årig mann blir siktet for drap. Han blir i mars funnet død i Oslo fengsel. Ytterligere tre menn som først siktes for kroppskrenkelse, er løslatt. Engelund var bosatt på institusjonen, og både drapssiktede og de tre som ble løslatt, har en tilknytning til denne.

* 2. februar: Thea Halvorsen Braavold (31) blir funnet død i en leilighet nær Sandefjord sentrum. Den 45 år gamle kjæresten hennes er siktet for drap. Han er dømt for et drap på 2000-tallet og ble løslatt i 2018.

* 16. mars: En mann i 40-årene dør etter slåssing i en bolig på Lisleby i Fredrikstad. En mann, også han i 40-årene, er siktet og senere tiltalt for drap. Dødsårsaken er oppgitt å være kvelning og/eller begrenset lufttilførsel.

* 24. mars: En tysk mann i 50-årene blir funnet død i en bygning med flere boenheter i Skolegata i Gjøvik sentrum. En kvinne i 20-årene blir pågrepet på stedet og siktet for drap.

* 27. mars: Tirhas Tekle Kifllay (33) blir 7. april funnet død i fjæra ved Trolla i Trondheim. Kvinnens 34-årige ektemann blir samme kveld pågrepet og siktet for drap. Politiet mener drapet skjedde i hjemmet med kniv enten om kvelden fredag den 27. mars eller natt til lørdag 28. mars. Kvinnen kom til Norge som asylsøker fra Eritrea i 2011. I oktober blir mannen dømt til 16 års fengsel. Han har tatt betenkningstid for å avgjøre om han anker dommen.

* 19. mai: Ørjan-Helmer Gundersen Solum (24) blir funnet død i Steinsåsgruvene i Arendal etter å ha vært savnet i nesten to måneder. 1. desember melder politiet at hypotesen er at Solum er utsatt for en alvorlig straffbar handling. 8. desember blir en mann i 30-årene pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap. 15. desember blir en mann i 40-årene pågrepet og siktet for det samme. Obduksjonsrapporten slår fast at 24-åringen trolig døde av drukning, men at dødsårsaken var usikker. Av en fengslingskjennelse går det fram at han hadde skader som kan være forsettlig påført.

* 28. mai: 34-årige Kristian Løvlie blir funnet død av stikkskader i en bil utenfor et kjøpesenter på Rotnes i Nittedal etter å ha vært savnet siden kvelden før. En mann i 40-årene bosatt i Nittedal er pågrepet og siktet for drap. Den døde var involvert i en familiebedrift som eier boligen som den siktede leier.

* 30. mai: En kvinne i midten av 50-årene blir funnet død i en enebolig på Brattholmen på Sotra i Øygarden kommune. Hennes sønn, som er tidlig i 20-årene, blir kort tid etter pågrepet av politiet og siktet for drap.

* 9. juni: Kjartan Slettemoen Hodne (35) blir knivstukket i Haraldsgata i Haugesund sentrum. En 37 år gammel mann blir siktet for drapsforsøk. Den skadde dør på sykehus, og siktelsen skjerpes til drap.

* 24. juni: En kvinne i 20-årene og en mann i 30-årene blir funnet døde i en bolig i bydelen Storhaug i Stavanger. En mann i 40-årene er siktet for drap på begge. Politiets opplysninger tilsier at alle de tre er syriske asylsøkere. Ifølge Stavanger Aftenblad skal de døde være den drapssiktedes ekskone og hennes nye kjæreste.

* 1. juli: En kvinne i 60-årene dør etter å ha blitt knivstukket i en bolig i Balders vei i Halden. Kvinnens sønn, som er i 30-årene, er siktet for drap. Mannen blir tiltalt for drapet. Påtalemyndigheten mener at han var i en psykotisk tilstand da det skjedde og varsler at det vil bli lagt ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern.

* 12. juli: Christian Halvorsen (43) blir funnet livløs utenfor hjemmet sitt i Askim og erklært død kort tid etter. To menn på 49 og 32 år er siktet for drap eller medvirkning til drap. Sistnevnte har forklart at det gikk av et skudd ved et uhell.

* 14. juli: Marianne Haugen (54) blir stukket med kniv mens hun sitter i en bil og venter ved bussterminalen i Sarpsborg. Hun dør av skadene. En 31-årig norsk statsborger med somalisk bakgrunn er siktet for drap på kvinnen, som han ikke hadde noen kjent relasjon til. Han er også siktet for drapsforsøk på to kvinner som han har en relasjon til, på ulike steder i byen etterpå.

* 18. juli: 54 år gammel kvinne og hennes 28 år gamle sønn blir funnet døde i en leilighet i Askøy kommune. Politiet mener sønnen knivstakk moren før han tok sitt eget liv.

* 19. juli: To barn, begge under ti år, blir funnet døde i en leilighet på Skårer i Lørenskog. Den 35 år gamle moren blir funnet kritisk skadd. Dagen etter opplyser politiet at hun er siktet for drap.

* 18. august: En 73 år gammel kvinne blir funnet død i en bolig på Jeløya i Moss. Kvinnens 80 år gamle ektemann, som selv meldte fra til politiet, er siktet for drap.

* 18. september: En kvinne i 60-årene blir funnet død i en bolig på Tøyen i Oslo. Sønnen hennes, som er i 40-årene, er siktet for drap.

* 23. september: En mann i 50-årene blir funnet død i leiligheten sin i sentrum av Sarpsborg etter at politiet har blitt varslet av en person med relasjon til ham. Ifølge politiet er det tydelig at mannen har vært død i flere dager. 25. september blir en mann i 30-årene, som er bekjent av den døde, pågrepet og siktet for drap.

* 26. september: 20-årige Sofie Vo Nguyen blir funnet død i en leilighet i Åsane. En 19-årig mann, som ble funnet tilsynelatende livløs i leiligheten, er siktet for drap. De to bodde sammen, men var ikke kjærester. Ifølge Bergensavisen ble hun trolig kvalt.

* 9. september: En 60 år gammel kvinne blir funnet død i en bolig på Byåsen i Trondheim. Den 33 år gamle sønnen hennes blir først siktet for dødelig vold, men senere skjerper politiet siktelsen til drap. Kvinnen skal ha blitt utsatt for stump vold.

* 3. oktober: 48 år gamle Dan-Eivind Lid blir funnet død i leiligheten sin i Suldalen i Kristiansand. Lid hadde i flere år vært aktiv i Stopp islamiseringen av Norge. Saken etterforskes som et drap. 20. oktober opplyser politiet at de har pågrepet tre menn i 30-, 40- og 50-årene som alle er siktet for drap eller medvirkning til drap. Motivet er ukjent, men politiet sier det ikke grunn til å tro at det er et politisk motivert drap.

* 30. september: En mann blir funnet død etter en brann i et næringsbygg i Moelv i Ringsaker kommune i Innlandet. Dagen etter blir ytterligere én mann funnet død. Den ene er en 43-åring som ble meldt savnet fra sin bolig på Gjøvik to dager før brannen, mens den andre er i 40-årene. 16. oktober blir mannen i 40-årene siktet for drap. Politiets hovedteori er at de står overfor et drap og et selvdrap. De tror motivet kan ha en sammenheng med en konflikt mellom de to. 43-åringen døde trolig av stump vold.

* 30. oktober: 22 år gamle Cansel Godek blir funnet død i leiligheten sin i sentrum av Evje i Agder. Ekskjæresten hennes i 20-årene, som selv varslet politiet, blir siktet for drap. Den siktede mannen er fra Afghanistan, men har bodd i Norge siden 2015 og har midlertidig oppholdstillatelse. Kvinnen er norsk statsborger og har vokst opp her i landet.

* 12. november: En kvinne i 70-årene blir funnet død i leiligheten sin på Åssiden i Drammen. En kvinne i 30-årene er siktet for drap. Ifølge Drammens Tidende har politiet har funnet en pilleeske med avdødes navn i en bukse i bygget der drapssiktede bor.

* 21. desember: En kvinne i 60-årene blir funnet skadd i en brennende bolig i Nilsabakken på Ålgård i Rogaland og blir senere erklært død på sykehus. En mann i 30-årene er siktet for drap. Politiet opplyser at det er en relasjon mellom siktede og avdøde, men de skal ikke være i familie.

* 26. desember: En mann i 40-årene blir funnet død i en bolig på Kleppe i Klepp kommune. Politiet mottar noen dager senere foreløpig obduksjonsrapport, som tyder på at mannen kan ha blitt drept. Hans samboer i 40-årene blir siktet for drap.