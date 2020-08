28.000 arbeidstakere kan bli tatt ut i streik fredag

Saken er oppdatert

– Fra i morgen, mandag 17. august, vil meklingen være tvungen, sier riksmekler Mats Wilhelm Ruland i en pressemelding søndag.

– Partene i frontfaget, Fellesforbundet og Norsk Industri, og Parat og Norsk Industri, har fram til i dag, 16. august 2020, vært i frivillig mekling etter at det ble brudd i forhandlingene, sier han.

Fristutløpet for meklingen er torsdag 20. august klokken 24. Hvis partene ikke kommer til enighet, blir det streik fra arbeidstidens begynnelse fredag 21. august.

Storstreik

Både Fellesforbundet og Parat bekreftet søndag ettermiddag at det var brudd i den frivillige meklingen.

– Varselet innebærer at cirka 27.000 arbeidstakere kan bli tatt ut i streik dersom partene ikke blir enige innen fristen, heter det.

– Varselet om plassfratredelse omfatter i overkant av 700 bedrifter tilsluttet Norsk Industri og bedrifter Fellesforbundet har direkteavtale med på industrioverenskomsten.

I tillegg kan omkring 1.000 Parat-organiserte bli tatt ut i streik.

Over hele landet

En eventuell streik vil ramme industribedrifter over hele landet, viser Fellesforbundets lister over bedrifter i NHO og bedrifter med direkteavtale.

Fosdalen i Verran vil være den enkeltbedriften som rammes hardest med streikevarsel for 733 ansatte, fulgt av Aibel i Haugesund med 649 og Kværner Stord med 592. Ved Kværner Verdal vil 470 arbeidstakere bli tatt ut.

Over 300 arbeidstakere i hver av bedriftene Aker Solutions, Kaefer Energy og Bilfinger Industrier i Stavanger vil bli tatt ut i en eventuell streik.

På Raufoss vil Benteler Automotive og Nammo hver få over 300 ansatte i streik. På Kongsberg rammes GKN Aerospace og Kongsberg Defence & Aerospace av et

Følges tett

Parat er en del av Frontfaget og forhandler med Norsk Industri på lik linje med Fellesforbundet.

Parat vil ta ut alle sine medlemmer som er omfattet av industrioverenskomsten. Dette gjelder blant annet Autronica fire and security, Andersen mekaniske verksted, Bilfinger industrier og Beerenberg.

Frontfaget følges med argusøyne, fordi det legger viktige føringer for de påfølgende oppgjørene. Forhandlingene ble koronautsatt i mars, men startet opp igjen 3. august. Bare et par timer etter restarten brøt imidlertid arbeidstakerne forhandlingene.

Justerte prisvekst

Teknisk beregningsutvalg (TBU) anslo i juni en prisvekst på bare 1,2 prosent i år. Det lave anslaget skyldes koronautbruddets innvirkning på norsk økonomi og lave strømpriser.

Men sist uke endret TBU sitt anslag for 2020 til 1,4 prosent. Årsaken til endringen var at prisveksten i juni og juli ble høyere enn utvalget la til grunn i juni.

At anslaget oppjusteres, kan gjøre det vanskeligere å komme i havn med frontfagsoppgjøret.

Industrioverenskomsten, eller frontfaget, dekker 6.000 bedrifter innenfor konkurranseutsatt industri. (NTB)

Fakta om lønnsoppgjøret

* Årets lønnsoppgjør ble satt på pause da landet ble stengt ned i mars på grunn av koronapandemien.

* 3. august: Oppgjøret startet igjen med partene i konkurranseutsatt industri i det såkalte frontfagsoppgjøret. Fellesforbundet i LO, Parat i YS og Norsk Industri i NHO er parter.

* Senere samme dag ble det brudd i forhandlingene.

* 4. august: Partene møttes hos Riksmekleren for å avtale mekling.

* 16. august: Fellesforbundet og Parat begjærer meklingen avsluttet, og Riksmekleren har mottatt varsel om plassfratredelse.

* 17. august: Tvungen mekling innledes.

* Frist for mekling er 20. august klokken 24.

* Hvis partene ikke kommer til enighet, blir det streik fra arbeidstidens begynnelse fredag 21. august.

* Årets oppgjør er et hovedoppgjør. Det betyr at det er mulig å forhandle om flere ting enn lønn, som for eksempel arbeidstid, velferdspermisjoner og tillegg.