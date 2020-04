I den nye skolehverdagen er hygienetiltak i sentrum. Håndvask er det første elevene gjør når de kommer, og hendene skal også vaskes både før og etter måltider, hver gang man hoster eller nyser, etter uteaktiviteter og etter toalettbesøk.

Les også: Skolebyrådens klare beskjed til bydelene: – Skolehelsetjenesten må på plass nå

På samme måte som i barnehagene råder helsemyndighetene at klassene blir inndelt i mindre faste grupper på maksimum 15 elever per lærer, samt at det oppfordres til mer utetid, økt avstand, og det understrekes at syke elever skal være hjemme.

Det var ikke bare småskolen som åpnet mandag. Yrkesfagselever på andre og tredje trinn i videregående skole startet også opp igjen.

For abonnenter: Våre beste artikler om korona