Planlegger nytt dieselkraftverk på Svalbard

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Siden 2023 har dieselaggregatene, den tidligere reserveløsningen, tatt over kraftforsyningen, men det har ikke vært problemfritt. Motorer har eksplodert og havarert, Forsvaret har fløyet inn nødaggregater og Svalbard Energi har fylt på med nye aggregater, skriver Svalbardposten.

Store Norske fikk i fjor oppdrag om å utrede fremtidens energiforsyning og de har konkludert med at dagens strømforsyning ikke er robust nok.

– Av hensyn til forsyningssikkerhet, og med dagens tilgjengelige teknologi, må energisystemet i Longyearbyen ha et fossilt element på rundt 50 prosent i lang tid fremover, sier administrerende direktør Rune Midtgaard i Store Norske.

Selskapet har vurdert alternativer som LNG, men har funnet at diesel er det beste alternativet. Prosjektdirektør Gudmund Løvli forteller at han ble overrasket over hvor lite fornybar teknologi som er klar til bruk.

– Jeg trodde det fantes teknologi, men den er ikke moden ennå. Vi stiller store krav til forsyningssikkerhet, og det er ikke riktig å eksperimentere med løsninger som ikke er prøvd ut andre plasser, sier prosjektdirektøren.

Les også: Tar til orde for fortsatt kullgruvedrift på Svalbard

Les også: Første beslag av kokain på Svalbard