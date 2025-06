NRK: Forsvarsleverandør hadde utviklingsavdeling i Russland

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Selskapet Vissim i Horten leverte tjenester til Forsvaret fra 2005 til 2020, skriver NRK, Gjengangeren og Nettavisen. Selskapet hadde i en periode et kontor i St. Petersburg i Russland. Kontoret ble nedlagt i 2023.

Selskapets arbeid skal ha gått ut på utvikling og drift av forsvarets VHF-system, altså radiokommunikasjon mellom fly, skip og landstasjoner. Blant annet fikk de oppdraget med å utvide rekkevidden på dekningsområdet til å inkludere norsk sokkel.

Gjengangeren, Nettavisen og NRK skriver at minst 17 personer som har jobbet med å utvikle systemer for leverandøren i Horten, har russisk statsborgerskap eller dobbelt russisk/norsk statsborgerskap.

Administrerende direktør Jørn Kristian Lindtvedt i Vissim sier at de har vært åpne om avdelingen sin i Russland hele tiden, og at de ikke har levert sikkerhetsgraderte systemer. Han avviser at leveransene deres kan utgjøre noen sikkerhetsrisiko.

Vissim opplyser selv at de har fire russiske ansatte i dag, ifølge mediene. Én av disse er leder. Ved årsskiftet hadde tre russere mindre eierandeler i selskapet, ifølge de tre mediene.

Flere forsvarseksperter de tre mediene har snakket med, kritiserer både selskapets bruk av russiske statsborgere og Forsvarets bruk av selskapet.

Halvor Johansen, sjef for Cyberforsvaret, mener heller ikke systemet medfører noen sikkerhetsrisiko.

– Det er ikke koblet til internett, som er den største angrepsflaten inn mot våre systemer. Det er per i dag ingen russisk involvering i dette systemet, sier Johansen til Nettavisen, NRK og Gjengangeren.