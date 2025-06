Krever midlertidig stans i produksjon ved tre oljefelt

De to organisasjonene har sendt en begjæring om midlertidig forføyning til Oslo tingrett. De ber retten midlertidig legge ned forbud om produksjon ved feltene inntil rettssaken som skal opp i september er ferdig avgjort, skriver NRK.

For to år siden saksøkte de to organisasjonene staten for brudd på reglene da de godkjente en plan for utbygging og drift for de tre feltene.

Saken ble sendt til ny behandling av Høyesterett i april. Den kommer opp for Oslo tingrett i september.

Produksjonen på Breidablikk og Tyrving har fortsatt hele tiden. Yggdrasil er under utbygging.

– Vi har vunnet i tingretten, i Efta-domstolen og i Høyesterett. Feltene er ulovlige, og produksjonen som nå pågår er ulovlig. Det er både alvorlig og dypt frustrerende at vi nå må gå til retten enda en gang for å få staten til å respektere domstolene, sier leder Sigrid Hoddevik Losnegård i Natur og Ungdom.