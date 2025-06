Far slo lærer foran barneskoleklasse – dømt til betinget fengsel

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

«Er det du som er [navn]?», spurte mannen da han plutselig kom inn i klasserommet. Da læreren bekreftet det, fikk han et slag med flat hånd, melder Bergensavisen.

Hordaland tingrett har nå dømt 42-åringen til 28 dagers betinget fengsel. Mannen hevdet i retten at han kun «viftet borti håret» til læreren, men retten mener han kom for å slå – drevet av mistanke om at læreren hadde vært fysisk mot sønnen hans.

Retten mener det var skjerpende at volden var uprovosert, uten forvarsel og foran en hel skoleklasse:

«Lærere utøver en viktig samfunnsfunksjon, og allmennpreventive hensyn tilsier en streng reaksjon», heter det i dommen.

Påtalemyndigheten forsøkte først å løse saken med forelegg, men mannen nektet å vedta boten. Saken ble så liggende på politiets bord og tiltale ble først tatt ut i 2025. Dermed endte saken med at mannen slapp ubetinget fengsel.

Mannens forsvarer Marius Wesenberg sier de ikke har tatt stilling til om dommen skal ankes.