Tusk sier han vil stille kabinettsspørsmål om kort tid

Nasjonalisten og EU-skeptikeren Karol Nawrocki gikk av med en knepen seier i den polske valgthrilleren. Valget fikk dermed verst tenkelige utfall for Tusk og hans liberale koalisjon Borgerplattformen (PO).

Nawrocki er støttet av opposisjonspartiet Lov og rettferdighet (PiS), som hadde regjeringsmakt fra 2015 til 2023.

Sittende president Andrzej Duda, også han fra PiS, har gjort alt i sin makt for å stanse Tusks reformer, blant annet når det gjelder rettsområdet og lettelser i abortloven.

Det vil Nawrocki etter alle solemerker fortsette med. Tusk vant parlamentsvalget for halvannet år siden med blant annet med løfte om at Polen skulle bli mer EU-vennlig.

Nawrockis valgseier truer også med å velte Tusks skjøre koalisjon, som halte i land en knepen valgseier i oktober 2023.

Et kabinettsspørsmål er et pressmiddel regjeringen eller et regjeringsmedlem kan bruke i parlamentariske systemer. Det betyr at regjeringen eller medlemmet truer med å gå av hvis nasjonalforsamlingen ikke stemmer slik regjeringen ønsker.