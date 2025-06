SV og Rødt ber regjeringen ta grep etter Melkøya-hendelse

Equinor har sagt at selskapet skal sette i gang intern gransking etter at ansatte på Melkøya fikk helseproblemer da de ble eksponert for en ukjent gass. Også Havindustritilsynet skal starte gransking.

Ifølge VG har arbeidere på Melkøya opplevd hukommelsestap, oppkast med gult slim og neseblod etter å ha blitt utsatt for en mystisk gass. Opposisjonen ber nå om svar fra regjeringen.

– Det er ikke første gang det har vært alvorlige hendelser i Equinor, som både har vært fare for arbeidernes helse og også for miljøet, sier SV-representant Lars Haltbrekken til avisen.

Han sier saken må tas på høyeste alvor av regjeringen, og at han mandag skulle sende et skriftlig spørsmål til regjeringen. Også Rødt vil rette spørsmål til regjeringen i Stortinget om hva de vil foreta seg i saken, sier stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson.

– Equinor lar ikke fremdriften til et prosjekt gå på bekostning av sikkerhet, sier fabrikksjef Rasmus Finnerup Wille på Melkøya til avisen.

Energiminister Terje Aasland (Ap) sier til VG at han forventer at Equinor går grundig til verks for å finne årsakene til hendelsene. Han sier også at det er Equinor som har ansvar for sikkerheten til alle arbeidere på Melkøya, uansett hvem de er ansatt av. Han legger til at det er Havindustritilsynet som har ansvaret for å følge opp selskapet.