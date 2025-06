Høyre vil vrake norgespris om de vinner valget

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den såkalte norgesprisen, som skal gi fastpris på strøm til 40 øre per kilowattime pluss moms, ble lansert av Ap i januar.

Høyre signaliserte støtte til ordningen, men ser nå for seg å skrote ordningen dersom de kommer til makten etter valget, skriver Klassekampen.

– Jeg ser ikke for meg at norgespris overlever slik regjeringen har lagt det fram, sier energipolitisk talsperson Bård Ludvig Thorheim (H) til avisen.

Han viser til en rapport som peker på høyere nettleie og mindre energisparing som følge av ordningen.

Thorheim sier Høyre vil komme med strømstøtteordning. Han har ingen detaljer å komme med, men antyder bedre fastprisavtaler for folk og næringsliv – og at en Høyre-regjering vil gå inn for å betale ut penger til folk når strømprisene er særlig høye.

Energiminister Terje Aasland (Ap) reagerer kraftig og sier Høyre ikke vet hva de vil i denne saken.

– De har lansert noe som ingen skjønner noe av. Vi er opptatt av å gi strømkundene trygghet, og vi gir dem muligheten til å tegne en avtale fra 1. oktober. Det er enkelt å forholde seg til, sier Aasland.

Etter planen skal Arbeiderpartiet sammen med Sp og SV vedta norgespris i Stortinget før sommerferien, og ordningen vil gjelde fra 1. oktober.

