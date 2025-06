Partene har inngått forlik i Helge Ingstad-saken

Forliket innebærer en verdioverføring fra Navantia til Forsvarsdepartementet på inntil 47,5 millioner euro i form av rabatter på kontrakter om teknisk støtte og oppgraderinger av de norske fregattene, heter det i en pressemelding.

Partene har også inngått en avtale som sikrer at Navantia viderefører vedlikeholdsstøtte og oppgraderinger av de norske fregattene i inntil seks år.

Avtalen er et resultat av en rettsmekling under ledelse av Oslo tingrett og innebærer at alle rettslige prosesser mellom partene avsluttes.

Tilfreds forsvarsminister

– Jeg er tilfreds med at denne saken har funnet en løsning. Navantia har i flere tiår vært, og vil fortsatt være, en viktig leverandør til forsvarssektoren og understøttelsen av de norske fregattene, og vi ser nå fram til å kunne styrke denne relasjonen ytterligere i tiden fremover, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap).

---

Fakta om KNM Helge Ingstad-havariet

Klokken 4.03 natt til 8. november 2018 kolliderte det 250 meter lange tankskipet Sola med fregatten KNM Helge Ingstad utenfor Stureterminalen i Øygarden i Hordaland. Tankskipet var fullastet med 60.000 tonn råolje og hadde en hastighet på om lag 6. knop.

Fregatten, som var på vei sørover etter å ha deltatt i Nato-øvelsen Trident Juncture i Trøndelag, fikk en stor flenge i skroget, og det rant inn mer vann enn lensepumpene greide å få ut.

Besetningen på 137 personer ble raskt evakuert fra fregatten, og åtte personer ble lettere skadet i sammenstøtet. Tankskipet kom fra kollisjonen med mindre skader, og besetningen på 23 personer kom uskadet fra hendelsen.

Fregatten ble dyttet av slepebåter mot land, hvor den ble liggende på fem meters dyp med kraftig slagside. Den ble boltet fast i fjellet for å unngå å synke, men vaierne røyk en uke senere, og fregatten sank.

I mars 2019 ble fregatten hevet, og senere samme år ble det besluttet at fregatten skulle hogges opp. Året etter ble det besluttet at fregatten ikke skal erstattes med en ny.

---

Navantia er et statseid spansk selskap som bygger og vedlikeholder avanserte militære fartøy og forsvarssystemer. I tillegg til å ha levert de fem fregattene, har de siden 2013 også levert vedlikeholdstjenester for Nansen-klassen gjennom ulike rammeavtaler.

– Navantia er fornøyd med å ha oppnådd enighet om en avtale som avslutter denne saken og forlenger vårt samarbeid med Norge. Dette gir oss muligheten til å bruke vår ekspertise for å styrke europeisk forsvar og kollektiv sikkerhet, og støtte kundene våre, sier Navantias styreleder Ricardo Domínguez i departementets pressemelding.

Krevde milliarder

Staten krevde opprinnelig 13,3 milliarder kroner i erstatning for konstruksjonsfeil på fregatten KNM Helge Ingstad.

Det spanske verftet designet og bygde de fem fregattene i Fridtjof Nansen-klassen, også KNM Helge Ingstad, som kolliderte med et tankskip og sank utenfor Øygarden natt til 8. november 2018.

Fregatten fikk en stor flenge i skroget, og en uke etter ulykken sank den. I mars 2019 ble den hevet, og vraket ble senere hogget opp.

Forsvarsdepartementet mente at fregattens konstruksjon bidro til at den gikk tapt, mens verftet på sin side mente at problemstillingen ble avdekket før ulykken, men at dette ikke ble fulgt opp.