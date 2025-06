Flere truet med kniv i Oslo – mann pågrepet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Politiet fikk melding av en person som ble truet med kniv av en mann ved Olaf Ryes plass i Oslo – og som måtte løpe vekk for å komme seg i sikkerhet.

Da politiet kort tid senere ankom stedet, kom de i kontakt med to andre som også hadde vært utsatt for en lignende hendelse.

Politiet opplyser at de måtte true med elektrosjokkvåpen for å få kontroll på den mistenkte mannen. Under pågripelsen fant politiet tre kniver og en hammer.

– Han blir derfor pågrepet og anmeldt for flere forhold, opplyser politiet i Oslo klokken 0.15 natt til mandag.