Bil med fire personer kjørte i vann utenfor Narvik – betegnes som alvorlig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Politiet opplyste om ulykken klokken 18.34 mandag ettermiddag.

– Nødetatene er fremme på stedet. Det jobbes med å få oversikt over hvor mange som er inne bilen. Redningsarbeid er iverksatt, skrev Veronica Helen Nylund i Nordland politidistrikt på politiloggen.

Rett før klokken 21 opplyser politiet at det var fire personer i bilen. Melderen var en av de fire i bilen. Nødetatene var på plass etter 20 minutter, og to luftambulansehelikoptre fra Harstad og Tromsø og et redningshelikopter fra Bodø ble sendt til ulykkesstedet på E10.

I oppdateringen skriver politiet at ulykken framstår som alvorlig, med alvorlig personskade.

Det er for tidlig å si noe om årsaken til ulykken. Politiet starter etterforskning for å avklare hendelsesforløpet, skriver operasjonsleder Nylund.

Ifølge avisen Fremovers reporter på stedet ligger bilen i et lite vann, men med hjulene pekende oppover.

Også svenske nødetater var framme på stedet, der bilen ligger rundt 150 meter fra selve veien, opplyser et vitne til VG. Et annet vitne har observert at en person kom seg på land etter ulykken.

Ulykkesstedet ligger mellom Sirkelvatnet og Nedre Jernvatn. Statens vegvesen melder at veien er stengt ved ulykkesstedet.