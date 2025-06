Partiet FOR: Glenn Diesen trekker seg som førstekandidat i Akershus

– Fred og rettferdighet (FOR) meddeler at Glenn Diesen har valgt å trekke seg som vår førstekandidat i Akershus til stortingsvalget. Bakgrunnen er en massiv mediestorm, skriver Leraaen.

Som følge av at Diesen trekker seg, rykker Geir Christensen fra Nesodden opp somførstekandidat på FORS Akershus-liste.

– Vi i FOR er veldig lei oss for at han trekker seg men vil takke ham for hans innsats og engasjement, og ønsker ham alt godt videre, skriver Leraand.

Partiet Fred og rettferdighet har skapt kontroverser med sitt standpunkt om at Norge bør kutte støtten til krigføringen i Ukraina, og finansiering fra milliardæren Atle Berge. Sistnevnte bor på deltid i Russland og mener krigen i Ukraina er USAs feil.

Flere kritikere, inkludert stortingsrepresentanter, har anklaget FOR for å spre russisk propaganda og stilt spørsmål ved partiets motiver og finansiering.