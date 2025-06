Klorlekkasje i Stavanger – to personer sjekket av helsepersonell

Sørvest politidistrikt fikk melding om hendelsen på hotellet Scandic Royal Stavanger i Løkkeveien klokka 5.32 natt til søndag.

– Lekkasjen skal ha skjedd i et teknisk rom, og to personer skal ha blitt eksponert for gassen, men er oppegående. Nødetatene er på vei til stedet. Det skal være lekkasje inne i et tett rom, og det er ikke meldt om spredning av gassen, skrev operasjonsleder Dag Sverre Steinkopf i politiloggen.

Ifølge operasjonslederen er det flytende klor til et basseng som har lekket ut fra en pumpe.

– Personene er sjekket av helse på stedet og trenger ikke videre oppfølgning, skriver operasjonslederen i en oppdatering klokka 6.13.

Da var nødetatene ferdige på stedet.