Ap snur om strøm – vil prioritere forsvarsindustrien likevel

Nammo varslet i vinter om at de trenger mer strøm for å sikre våpenproduksjon til Ukraina og Europa.

Flere partier reagerte og Høyre har foreslått at Nammo og andre forsvarsbedrifter skulle prioriteres i strømkøen.

– Det er ikke sånn at politikerne plukker ut hvilke bedrifter som får nett og hvilke bedrifter som ikke får det, sa energiminister Terje Aasland (Ap) den gangen.

Senterpartiet, Fremskrittspartiet og KrF hadde allerede sikret flertall for Høyres forslag, men nå følger altså Ap etter, melder Dagens Næringsliv.

– Nasjonale sikkerhetsinteresser skal ha prioritet, også når det kommer til nettkapasitet. Med bakgrunn i den sikkerhetspolitiske situasjonen jobber regjeringen med en nødvendig hjemmel for å sikre at nettilknytning kan prioriteres til forsvarsindustrien og andre kritiske samfunnsfunksjoner med betydning for nasjonale sikkerhetsinteresser, sier saksordfører Nils-Ole Foshaug (Ap).

Han skriver også at «Det er fint at Stortinget slutter opp om regjeringens politikk.» i en epost til avisen. Det får utenriks- og forsvarskomiteens leder Ine Eriksen Søreide (H) til å reagere.

– Det er påfallende at Arbeiderpartiet konsekvent har argument mot forslagene under behandlingen i Stortinget, og så bråsnur i et kritisk presseoppslag dagen før avstemming i Stortinget, sier hun.