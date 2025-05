Norge og Ukraina styrker samarbeidet om cybersikkerhet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Ukraina har vært utsatt for omfattende cyberangrep, som svekker deres sikkerhet. Vi ønsker at denne avtalen legger til rette for informasjonsdeling om trusler, cyberhendelser og erfaringer som vil kunne komme begge land til gode, sier justis- og beredskapsminister Astri Aas-Hansen (Ap) i en pressemelding.

Intensjonsavtalen følger opp sikkerhetsavtalen som ble inngått mellom Norge og Ukraina i fjor vår.

Samarbeidet starter umiddelbart, ifølge Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

– Cyberaktiviteten Ukraina har vært utsatt for i forkant, under og etter Russlands fullskalainvasjon, er omfattende. NSM vil støtte der vi kan. Vi vil også kunne tilegne oss verdifull erfaringslæring gjennom et samarbeid med Ukraina på cybersikkerhet, sier direktør Arne Christian Haugstøyl i NSM.