FOR har anmeldt kjent influenser og andre for skadeverk

Harsem og to andre som offentlig har fortalt at de har revet ned FOR sine plakater, er anmeldt for «med den hensikt å hindre FORs mulighet til å nå ut til allmennheten med sitt budskap», heter det i anmeldelsen.

– De ovennevnte personene har offentlig stått fram og innrømmet å ha revet ned FORs plakater, som var lovlig oppsatt som en del av partiets demokratiske ytringsrett, skriver partileder Marielle Leraand i anmeldelsen.

Harsem har lagt ut en video på sin Instagram-profil som viser han og andre fjerne FOR-plakater på T-banen og kaste dem i søppeldunker.

– Jeg har ikke mye å tilføye, annet enn at jeg forventer at anmeldelsen blir henlagt. Det er en stor ikke-sak, men FOR ønsker vel å få mest mulig ut av dette for seg selv, sier han til NTB.

Leraand kaller det som har skjedd for et direkte angrep på ytringsfriheten og demokratiske prosesser.

– FORs plakater representerer en lovlig og demokratisk ytring i det offentlige rom, beskyttet av Grunnloven paragraf 100 og Den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 10.

Partiet Fred og Rettferdighet (FOR) har skapt kontroverser etter reklamekampanjen der de ba Norge om å kutte støtten til krigføringen i Ukraina. Flere kritikere, inkludert stortingsrepresentanter, har anklaget partiet for å spre russisk propaganda og stilt spørsmål ved partiets motiver og finansiering.