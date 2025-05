FOR får stille til valg i hele landet

Det ble klart onsdag, da de siste distriktsvalgstyrene holdt sine møter i Telemark og Vestland. Her ble FORs listeforslag for valgdistriktene Hordaland, Sogn og Fjordane og Telemark godkjent.

Partiet Fred og Rettferdighet har skapt kontroverser med sitt standpunkt om at Norge bør kutte støtten til krigføringen i Ukraina, og finansiering fra milliardæren Atle Berge. Sistnevnte bor på deltid i Russland og mener krigen i Ukraina er USAs feil.

Flere kritikere, inkludert stortingsrepresentanter, har anklaget FOR for å spre russisk propaganda og stilt spørsmål ved partiets motiver og finansiering. Blant partiets toppkandidater er også statsviteren Glenn Diesen, som hyppig figurerer som ekspert i statlige russiske medier.

Frist 1. juni

Fram til 2019 var fylkene også valgdistrikter, men siden regionsreformen er det to forskjellige ting. Valgdistriktene tilsvarer stort sett de gamle fylkene – altså består Innlandet fylke av valgdistriktene Hedmark og Oppland. Distriktsvalgstyrene er oppnevnt av fylkestinget for å administrere valget i de ulike valgdistriktene.

Fristen for å levere inn listeforslag til årets valg var 31. mars klokka 12, og fristen for distriktsvalgstyrene å vurdere listeforslagene er 1. juni.

Samtlige distriktsvalgstyrer gjennomførte møter der de godkjente lister i løpet av mai, og partiene har én ukes klagefrist dersom de mener de ble vurdert feil.

Endringer i valgloven

I valgloven som ble vedtatt i 2023 ble det vedtatt endringer i hvor mange underskrifter et nytt parti – eller et parti som fikk mindre enn 5000 stemmer ved forrige valg – må samle for å stille i et valgdistrikt.

Tidligere måtte man samle inn 500, men nå er det én prosent av antall personer med stemmerett ved forrige valg i distriktet.

FOR har altså klart å samle inn underskrifter tilsvarende én prosent av alle med stemmerett i alle valgdistrikt.