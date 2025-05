Bellona-leder Frederic Hauge angrepet på åpen gate i Arendal

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg ble slått flere ganger i hodet, sier Hauge til VG.

Hendelsen fant sted i et boligområde i Arendal i 1.30-tiden natt til torsdag, ifølge Hauge.

Torsdag ettermiddag var han på legevakten på Arendal sykehus for en sjekk.

Politioverbetjent Morten Eriksen i Agder politidistrikt bekrefter til avisen at de har mottatt en anmeldelse, uten å bekrefte at det er Hauge.

– Vi har vært på et oppdrag og igangsatt etterforskning på det som fremstår som uprovosert vold eller kroppskrenkelse mot det vi kan si er en politisk person, sier han til avisen.

Han sier at hendelsen fremstår politisk rettet, og at politiet derfor har foretatt seg mer enn de ville gjort under en annen, lignende voldshendelse.

– Saken er overført til voldsavsnittet lokalt i Arendal for videre etterforskning fredag, sier Eriksen.

Ingen er foreløpig pågrepet i saken, men politiet har spor og jobber med å bekrefte identiteten til gjerningspersonen.