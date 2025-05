Snart kan innkreving av bompenger fra utenlandske turister være klar

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sier til Stavanger Aftenblad at han regner med at innkrevingen er på plass til høsten. Ettersom forfalte bompenger først foreldes etter tre år, har regjeringen håp om at gammel gjeld blir betalt.

Det er Liechtenstein, som ved å blokkere et EU-direktiv som åpner for tilgang til kjøretøysopplysninger på tvers av landegrenser, har hindret Norge i å kreve inn bompengene. 9. mai godkjente imidlertid parlamentet i Liechtenstein det såkalte EETS-direktivet.

Liechtenstein skal nå avslutte sin 30 dagers folkeavstemning på direktivet, og deretter må landets statsoverhode gi sitt samtykke. Når Liechtenstein så varsler EFTA-sekretariatet i Brussel, trer direktivet i kraft den første dag i den andre måneden etter varselet.

– I henhold til nylig mottatt informasjon fra Liechtenstein vil dette trolig kunne skje 1. august eller 1. september 2025, skriver Nygård.