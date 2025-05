Seks dataspill fikk midler, fire av dem har kvinnelig produsent: – Gledelig

I årets andre søknadsrunde for tilskuddsordningen for spillutvikling kom det inn 37 søknader. Det ble fordelt i alt 11,75 millioner kroner til seks dataspill, der fire av dem er nye titler. Hele fire av dem har kvinnelig produsent.

– Det er gledelig å se. Kvinneandelen i spillbransjen er fortsatt lav, men det systematiske arbeidet for likestilling på spillfeltet gir resultater, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery i en kommentar.

– Søknadene som er kommet inn i denne runden, viser at det er mange gode prosjekter under utvikling i norsk spillbransje. Spillbransjen selv har jobbet aktivt for å få en mer likestilt bransje, sier Kaja Hench Dyrlie, seksjonsleder for spill på Norsk filminstitutt.

Størst andel glefser Krillbite Studio ved produsent Tobias Kaasa Fossheim til seg for detektivspillet «P.I. – Prosjekt Inkognito». «Hello Sunshine» fra Red Threat Games og produsent Natasha Arthur får 3,4 millioner kroner i utviklingstilskudd.

«My Child New Beginnings» fra Sarepta og produsent Catharina Due Bøhler fikk en million kroner i tilskudd. Det er oppfølgeren til prisbelønte «My Child Lebensborn» og nærmer seg lansering.

En million fikk også «Tealings» fra Tellicherry og produsent Henriette Myrlund, og «Kokong» fra Henchman & goon og Yngvill Hopen, mens «Gruva» fra Rubarb og produsent Thomas Viktil mottok 500.000 kroner i utviklingstilskudd.