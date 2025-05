Kan gå mot flertall for kompensasjon til etterlatte etter Kielland-ulykken

Det kan dermed gå i retning flertall for forslaget om kompensasjon, meldte NRK, som omtalte saken først.

– Behandlingen av de overlevende og etterlatte etter Alexander Kielland-ulykken har ligget der som et åpent sår i årevis, og det er på tide å sette punktum, sier Venstres nestleder Sveinung Rotevatn i en pressemelding.

Flertallet er imidlertid ikke helt på plass.

Arbeiderpartiet og Høyre gikk ikke inn for kompensasjon da de konkluderte i innstillingen tirsdag. I stedet ville de to partiene at Riksrevisjonen skal gjøre en ny vurdering.

De to partiene har til sammen 84 mandater, og de mangler altså ett for å danne flertall. Hvis alle de andre partiene samler seg om kompensasjonsforslaget, vil det vinne fram. Stortinget skal stemme over forslaget neste torsdag.

– Kan rette en historisk urett

Nå er det klart at Venstre også slutter opp om kompensasjon. Partiet sitter ikke i arbeids- og sosialkomiteen og tok først stilling til saken etter at innstillingen kom. Fra før har de seks andre opposisjonspartiene gitt uttrykk for at de vil støtte en kompensasjonsordning, selv om støtten fordeler seg på to litt ulike løsninger.

Rødt øyner gjennomslag og håper at opposisjonen kan holde seg samlet.

– Det går mot flertall på Stortinget for en kompensasjonsordning for ofrene etter Kielland-ulykken i 1980. En historisk urett som nå rettes opp! skriver Rødts Mimir Kristjansson på X.

Enkeltrepresentanter på vippen

I en tett votering kan imidlertid enkeltrepresentanter komme på vippen. Uavhengige Christian Tybring-Gjedde svarer NTB slik på hvordan han vil stemme:

– Jeg voterer i utgangspunktet kun i saker som berører mitt saksfelt. Når det gjelder denne saken, vil jeg se det litt an.

Det har ikke lykkes NTB å få svar fra Irene Ojala, som er eneste stortingsrepresentant fra partiet Pasientfokus.

Vil ha ny gjennomgang i Riksrevisjonen

Det var Rødt, SV, MDG og KrF som opprinnelig sto bak forslaget om å få på plass en kompensasjonsordning, noe Frp og Sp også støttet opp om.

Senterpartiet vil i tillegg at Riksrevisjonen skal gjøre en ny gjennomgang som kvalitetssikrer to forskningsrapporter som har tatt for seg ulykken. Den skal ta for seg hvilket ansvar myndighetene hadde for at ulykken kunne skje, og den manglende oppfølgingen som overlevende og etterlatte opplevde. Det er dette forslaget det ligger an til at partiene samler seg om, ifølge NRK.

– I de to grundige rapportene, hvor den ene er fra Universitetet i Stavanger, er det kommet fram nye fakta. Det er så sterkt for meg at vi må få en offisiell vurdering av fakta for det som er grunnlaget for en kompensasjonsordning, sier Sps Per Olaf Lundteigen til kanalen.

123 mennesker omkom i det som er den største industriulykken i Norge. Oljeplattformen kantret i høy sjø den 27. mars 1980. Bare 89 av de 212 om bord overlevde.

