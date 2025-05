Juks med jordbærkurven: – Et kjent problem

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er et kjent problem at noen forbrukere flytter bær mellom ulike kurver. Det blir jobbet med å finne løsninger på dette, opplyser kommunikasjonsrådgiver Joakim Ingebrigtsen i Bama til Nynorsk pressekontor.

Et tiltak som er gjennomført, er å få hank på kurvene.

– Dette har hatt en positiv effekt og skaper en barriere som gjør at det ikke er like lett å vippe jordbær over fra én kurv til en annen, sier han.

Kurver som i utgangspunktet inneholder omtrent 400 gram jordbær, kan fort veie både 500 og 600 gram dersom folk flytter på bær.

Ingebrigtsen forteller at vi i Norge har hatt en lang tradisjon for å selge bær per kurv, framfor kilopris.

– Det er slik vi kjøper inn bærene fra produsentene, og i tillegg er det noe forbrukerne er vant til og forventer når de skal kjøpe jordbær, sier han.

