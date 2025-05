Jaffery vil gjennomgå lønn og kostnader i Norsk Tipping

– Jeg registrerer at de ledende ansatte har fått lønnsjusteringer betydelig utover alminnelig lønnsvekst i 2024, sa Jaffery under generalforsamlingen, ifølge en protokoll Nettavisen har fått innsyn i.

Hun varsler nå en ekstern gjennomgang av lønnsnivået og kostnadsutviklingen i selskapet, viser protokollen.

I fjor gikk Norsk Tipping fra sju til ni direktører, og av de sju stillingene som eksisterte i 2023, var den gjennomsnittlige lønnsøkningen på 15,7 prosent. De totale lønnsutgiftene til direktører økte med 48 prosent, inkludert to nye stillinger, skriver avisen.

– Jeg opplever at Norsk Tipping har vært åpne, og at vi har fått tilstrekkelig informasjon og forklaringer på utviklingen. Jeg gjentok i årets generalforsamling at hensynet til moderasjon må veie tungt i lønnsfastsettelsen for ledere, sier Jaffery.