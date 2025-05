Frp vil redusere poseavgiften – Rødt og SV kritiske til ordningen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Dette er nok et eksempel på feilslått miljøpolitikk, der intensjonen er god, men resultatet blir dårlig, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til E24.

Poseprisen fastsettes av Handelens miljøfond. I en reportasje E24 skrev fra sorteringsanlegget på Haraldsrud i Oslo, kom det fram at folk bruker flere gratisposer som skal gå til mat- og plastavfall, til restavfallet, og at disse lett går i stykker og skaper problemer for gjenvinningen.

Avgiften er nå på fire kroner per pose. Det medfører at en bærepose i butikken koster 6,75 kroner. Ordningen har ført til at plastposekonsumet har gått ned betydelig, ifølge E24.

Også Rødt og SV er kritiske til ordningen. Rødts stortingsrepresentant Mimir Kristjansson stiller spørsmål ved at pengene for posene går til handelen, mens Oslo SVs leder Sunniva Holmas Eidsvoll foreslår at butikkene også begynner utdeling av gratisposer til restavfall.

