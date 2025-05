Frp og NHO motsetter seg norgespris, LO ber om rask innføring

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Onsdag var det høring i energi- og miljøkomiteen på Stortinget om norgespris. Frp har besluttet å stemme imot ordningen, sier partiets energipolitiske talsperson Marius Arion Nilsen til Altinget.

– Vi synes at norgespris er en såpass mye dårligere løsning enn vår makspris på 50 øre. Det er ingen insentiver til å bedrive noe som helst energisparing og flytte energiforbruket sitt gjennom norgesprisen, sier Nilsen.

Nilsen sier Frp frykter økt nettleie, særlig på de «kaldeste vinterdagene med høyere effekttopp, som tross alt er dimensjonerende for hvilket nett man skal ha».

– Historisk tabbe

Behandlingen av norgespris pågår samtidig som Ap, Sp og SV forhandler om revidert nasjonalbudsjett, og ordningen ventes ifølge Altinget å få flertall.

NHO er sterkt imot ordningen. Den kan bli en historisk tabbe, ifølge administrerende direktør Ole Erik Almlid. Ifølge ham vil ordningen motvirke energieffektivisering.

– Kostnaden blir lagt på bedriftene, som vil få høyere pristopper. Regjeringen kunne fint valgt andre måter å trygge husholdningene på enn å ta bort insentivet til å spare på strømmen. Løsningen på strømsituasjonen i Norge er mer fornybar kraft, mer nett og mer enøk, sier han videre.

– Til nødvendige behov

LO er derimot svært positive. Nestleder Are Tomasgard er svært uenig i at den vil gjøre strømmen så billig at folk ikke vil innføre sparetiltak.

– Ja, det er sant at det kan redusere insentivene til å spare noe i timene der strømmen er dyrest. Men ikke alt strømforbruk bør kuttes. Mesteparten av strømforbruket i norske husholdninger går til helt nødvendige behov, sier han.

– Norgespris må innføres nå, sier han.

