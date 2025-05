Fornærmet kvinne i Høiby-saken anmeldt av politiet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Under etterforskningen mot Marius Borg Høiby avdekket politiet opplysninger som ga grunnlag for anmeldelse av en person for motarbeiding av rettsvesenet etter straffeloven paragraf 157, sier politiadvokat Anniken Heier til Dagbladet.

– Saken er under etterforskning. Anmeldelsen gjelder rettsstridig opptreden som er egnet til å påvirke forklaringen til en av aktørene i straffesaken mot Marius Borg Høiby, forklarer politiadvokaten.

Kvinnen selv skal derimot ha stilt seg avvisende til politiets slutning og har avvist at hun mener seg utsatt for noe overgrep fra Høiby.

– Helt uforståelig

Kvinnens bistandsadvokat, Heidi Juritzen, sier kvinnen stiller seg uforstående til anmeldelsen.

– Hun stiller seg uforstående til anmeldelsen. Det er helt uforståelig at politiet aldri har vært i kontakt med henne om saken og ikke engang har bedt om avhør av henne, sier Juritzen til NTB.

Det er totalt ni fornærmede i komplekset av saker som politiet etterforsker mot Marius Borg Høiby. Kvinnen som nå er anmeldt, skal ifølge politiet ha blitt utsatt for et overgrep, voldtekt uten samleie, 26. september i fjor på Skaugum. Dette mener imidlertid kvinnen selv ikke stemmer.

– Det stemmer at hun ikke mener seg voldtatt, sier Juritzen.

Besøksforbud forlenget

Onsdag ble også besøksforbudet Marius Borg Høiby var ilagt overfor en av de andre fornærmede i saken, forlenget, melder Aftenposten. Det nye forbudet gjelder fram til september.

Kvinnen er den som har status som fornærmet etter at hun skal ha blitt utsatt for vold i en leilighet på Frogner i Oslo natt til 4. august i fjor.

– Hun ønsket et nytt besøksforbud. Og han har uansett ingen berettiget grunn for å ha med henne å gjøre, sier kvinnens bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen til avisen.