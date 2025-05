Enighet i meklingen – ingen storstreik i stat og kommune

8754 kommuneansatte kunne ha blitt tatt ut i streik, med en eventuell opptrapping på 17.500 medlemmer fra mandag. Men rett over midnatt kom partene til enighet.

– Vi har fått gjennomslag for en god lønnsvekst i en tøff tid for mange. Det var et viktig krav for YS. Ansatte med treårig høyskole er løftet, og fagarbeidere har fått en akseptabel økning. Vi vil fortsette å jobbe for fagarbeiderne inn i hovedoppgjøret til neste år, sier Trond Ellefsen, leder for YS Kommune og forbundsleder i Delta.

– Økt kjøpekraft

– Hele laget har fått økt kjøpekraft, og vi har sikret at de lavest lønnede kommer bedre ut enn det som lå på bordet under forhandlingene tidligere i vår, sier Mette Nord, leder av Fagforbundet og LO Kommune.

I meklingen har LO og YS sluttet seg til avtalen KS inngikk med Unio og Akademikerne i forhandlingene, opplyser KS, slik at det fortsatt er en likelydende tariffavtale i KS’ tariffområde.

Ramme på 4,4 prosent

Resultatet har en ramme på 4,4 prosent, på linje med frontfaget i industrien, ifølge KS. Lønnstilleggene gis fra 1. mai 2025 og varierer mellom 14.500 kroner og 21.200 kroner, avhengig av utdannelse og ansiennitet.

– KS er glad for at vi har fått en meklingsløsning som ivaretar hele laget av ansatte i kommuner og fylkeskommuner innenfor en samlet tariffavtale, som også tar hensyn til en svært vanskelig kommuneøkonomi, sier forhandlingsleder Tor Arne Gangsø.

Oslo kommune er for øvrig et eget tariffområde og er ikke en del av KS-oppgjøret.

Enighet også i staten

Ved 2-tiden meldte partene i statsoppgjøret også om enighet. Der var 4350 medlemmer omfattet av førsteuttak, som ville ha kommet onsdag morgen.

Forhandlingene har pågått mellom LO Stat og Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet.

– Dette er et mellomoppgjør der vi bare forhandler om økonomi. Det er positivt at vi nå har kommet til enighet også med LO Stat om et oppgjør som gir grunnlag for reallønnsvekst til alle og støtter opp om en samordnet lønnsdannelse i staten, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap).

– Et dårlig utgangspunkt

Leder Elisabeth Steen i LO Stat betegner meklingen som «en stri tørn».

– Vi gikk alene inn i mekling etter at de tre andre hovedsammenslutningene hadde blitt enige med staten i forhandling. Det innebar at vi startet denne meklingen med et dårlig utgangspunkt. Derfor er jeg veldig fornøyd med at vi har klart det vi først og fremst ønsket: å sikre hele laget, sier hun.

Staten kom til enighet med Akademikerne, Unio og YS Stat i forhandlinger som var ferdige 1. mai.

LO Stat har avtalt at 60 prosent av de disponible midlene gis som sentrale tillegg. Dette garanterer medlemmene en god lønnsvekst, skriver Norsk Tjenestemannslag.