SV vil redde klimaforliket – har invitert de andre partiene

– Klimakrisen er mer alvorlig enn noen gang. Da må vi klare å samle oss for å få gjennom større og raskere utslippskutt enn det regjeringen har lagt opp til, sier Lars Haltbrekken til NTB.

Mandag sendte han ut en åpen invitasjon til alle partiene på Stortinget i et forsøk på å få til en samling og nytt forsøk på få flertall for konkrete tiltak som kutter utslippene i Norge.

– Vi ber partiene prioritere blant egne forslag, som dere mener er viktigst for dere å få flertall for, skriver Haltbrekken til partiene.

Alle partiene NTB har fått tilbakemelding fra, sier de vil stille på møtet.

– Bør være rom for enighet

– SV vil med dette invitere til samtaler om det er mulig å få til enighet om tiltak i klimameldingen for å kutte utslipp. Alle partier har nå lagt inn sine forslag, og vi mener det bør være rom for å få flertall for flere av disse, skriver Haltbrekken som ber partiene som vil være med, om å bli igjen etter det ordinære komitémøtet i energi- og miljøkomiteen tirsdag.

Etter den totale kollapsen i forhandlingene om et bredt klimaforlik i Stortinget i forrige uke har det vært stillstand i arbeidet. Forhandlingene skjedde mens Stortinget var i prosess med å behandle klimameldingen 2035 – der innstillingen skal være klar 3. juni.

En etter en trakk opposisjonspartiene seg fra arbeidet torsdag. Da også Høyre gikk ut av samarbeidet torsdag kveld, var det bare Arbeiderpartiet og Pasientfokus igjen, ikke noe å lage et flertall av.

Forventer noe konkret

Samtalene strandet fordi det ikke lyktes partiene å bli enige om meldingen skal inneholde mål for nasjonale utslippskutt.

Kritikken mot regjeringens klimamelding har kommet fra både høyre og venstre, og ikke minst fra miljøorganisasjonene. Mens høyresiden har kalt meldingen urealistisk og virkelighetsfjern, har den fra den andre siden blitt betegnet som urettferdig og at den ikke tar klimakrisen på alvor.

I forkant av tirsdagen møte har blant annet MDG klare forventninger til de to største partiene.

– Vi forventer at både Ap og Høyre stiller med konkrete forslag som gir en mer forpliktende klimapolitikk. Jeg mener de partiene som ønsker et nasjonalt klimamål, ikke kan stemme for det regjeringen har lagt fram, hvis det ikke blir mer konkret, sier MDGs Une Bastholm til NTB mandag.