Stortinget skroter turistskatten – Arbeiderpartiet avviser ripe i lakken

Regjeringens foreslåtte turistskatt ble vraket da næringskomiteen diskuterte saken tirsdag. De gikk i stedet for inn for en skatt for cruiseturister, slik regjeringen først ikke ville gjøre, men som de senere tok med i sitt reviderte forslag.

Fram til i helgen nektet Arbeiderpartiet å innføre skatten på cruiseturistene, men snudde etter sterk kritikk og en rekke innspill. De ønsket likevel fortsatt å ha skatt for overnattingsgjester og hotellopphold.

Det ønsket ikke Stortinget.

– Regjeringens opprinnelige forslag var i realiteten en ren hotellskatt, noe Høyre er skeptiske til. Vi noterer oss at regjeringen nå snakker varmt om en cruiseavgift som de for få uker siden sa var umulig å få på plass, sa Nikolai Astrup i Høyre til NTB før komitémøtet.

Astrup kaller besøksbidrag for cruiseturister et «godt sted å starte».

Ingen ripe i lakken

Næringspolitisk talsperson Rune Støstad i Arbeiderpartiet har holdt i saken for regjeringspartiet i komiteen. Han mener det er bra at man har kommet i gang, selv om forslaget ikke fikk støtte i næringskomiteen.

– Det er jo synd at vi ikke fikk med de andre partiene til dette, og gitt muligheten til kommunene, sier Støstad til NTB.

Han avviser at dette er en ripe i lakken for Arbeiderpartiet.

– Det er bra at vi nå kommer i gang med besøksbidrag og starter opp med cruiseturistene og Svalbard. Vi har jobbet og prøvd å imøtekomme de andre partiene ved å begrense det til Nord-Norge og gjøre det mindre omfattende – men det var de foreløpig ikke villige til å gå inn i, sier han.

Bra for alle, mener Venstre

– Vi er strålende fornøyd med at Stortinget nå har snudd 180 grader opp ned på regjeringens forslag. Vi har fått vekk hotellskatten og fått inn skatt på cruise, sier næringspolitisk talsperson Alfred Bjørlo i Venstre.

Bjørlo kaller vedtaket en milepæl.

– Det er bra for miljøet og bra for næringsliv og hotellnæring på land som ikke får en blodig urettferdig skatt som cruisenæringen slipper, sier Bjørlo.

Fremskrittspartiet eneste mot

Frp var det eneste partiet som gikk imot forslaget om cruiseturist-skatt.

– Politisk venstrehåndsarbeid, mener Bengt Rune Strifeldt, næringspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet.

Strifeldt mener komiteen heller burde sendt hele forslaget tilbake til regjeringen.

Næringskomiteen kom med sin innstilling i saken tirsdag, og den skal opp til plenumsbehandling i Stortinget i neste uke.