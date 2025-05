Rødgrønn enighet om tannhelseendringer

Partiene vil be regjeringen legge fram en stortingsmelding om oppfølging av anbefalingene i den offentlige utredningen «En universell tannhelsetjeneste», som kom i fjor.

I den foreslår utvalget blant annet at det innføres en universell tannhelseordning på lik linje med det man har i det øvrige helsevesenet.

Krever oppfølging

Partiene krever at det legges fram en stortingsmelding om oppfølging av anbefalingene i utredningen, med særskilt fokus på å «redusere geografiske, sosiale og økonomiske forskjeller og gradvis utvide det offentlige ansvaret for tannhelsetjenester».

Videre vil partiene sørge for at det hentes inn data fra private tannhelsetjenester til nasjonale pasientregistre, slik det gjøres med den offentlige tannhelsetjenesten.

Arbeiderpartiets tannhelsepolitiske talsperson Kamzy Gunaratnam sier regjeringen har styrket tannhelsetjenesten og rettighetsfestet tannhelse for flere sårbare grupper. Nå skal de rettighetsfeste nødvendig tannhelsehjelp for folk mellom 25 og 28 år, heter det videre.

Lang vei igjen

– Dette betyr noe for helsa – men også lommeboka. Selv om dette er et resultat av forhandlinger mellom Ap, Sp og SV, er hele den rødgrønne siden samlet om å gjennomgå og styrke den offentlige tannhelsetjenesten, sier Gunaratnam.

Fra Rødt heter det at de «jobber for en ordentlig tannhelsereform som sikrer at det ikke koster mer å gå til tannlegen enn til fastlegen».

– Det betyr at vi fortsatt har en lang vei igjen, og Rødt jobber videre med mål om gratis tannhelse. Samtidig jubler vi for flertall for viktige skritt i riktig retning for tannhelse. Dette viser også at valget blir helt avgjørende for veien videre, sier partiets helsepolitiske talsperson Seher Aydar.

