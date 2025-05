Regjeringen vil teste lavere skatt for unge – vil plukke ut 100.000 tilfeldige

Forslaget om forsøksordningen med fradrag i arbeidsinntekt sendes på høring i dag, opplyser Finansdepartementet i en pressemelding.

I høringen beskriver regjeringen et forsøk der 100.000 unge mellom 20 og 35 år trekkes ut tilfeldig. Gruppen kan få et fradrag i den skattepliktige inntekten på inntil 125.000 kroner, noe som kan gi inntil 27.500 kroner i lavere skatt. Deretter følges gruppen i 3–5 år.

Hensikten med forsøksordningen er å bidra til en mer kunnskapsbasert politikk for å få flere i arbeid, ifølge regjeringen. Et forsøk kan gi grunnlag for å ta stilling til om det bør bli en permanent ordning med et arbeidsfradrag for alle unge med arbeidsinntekt.

Bakgrunnen for testen er at regjeringen vil ha flere i arbeid og færre på trygd. En økende andel unge mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Samtidig får mange lite igjen økonomisk for å gå fra trygd til arbeid.

Det er derfor nødvendig å innhente kunnskap ved å prøve ut nye tiltak, mener finansminister Jens Stoltenberg (Ap).

– Et forsøk med arbeidsfradrag kan lære oss hvordan skattesystemet kan supplere andre tiltak for å bidra til å få flere i jobb, sier Stoltenberg.

Les også: Anmeldelse: Magien på Vestfossen (+)

Les også: Nå sier eksperter stopp: – Tidlig skjermbruk truer barnas framtid (+)

Les også: Formuesskatt: Politikere kan spare millioner