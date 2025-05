Regjeringen øker støtten til palestinske flyktninger

Den norske støtten for 2025 økes dermed til 280 millioner kroner, skriver regjeringen i en pressemelding.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) kunngjorde økningen under et besøk i Husseini flyktningleir i Jordan, som huser over 34.000 palestinske flyktninger.

– FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger er kritisk viktig for den humanitære innsatsen i Gaza, men også avgjørende for å levere grunnleggende tjenester for palestinske flyktninger på Vestbredden, Jordan, Libanon og Syria, sier Eide.

Unrwa drifter en rekke skoler og helseklinikker i disse landene. I tillegg tilbyr de øvrige tjenester til palestinske flyktninger i 58 leirer i regionen.

– Det er viktig for Norge å støtte Unrwa politisk og økonomisk, særlig i den vanskelige situasjonen de står i nå, sier Eide.

Tidlig i 2024 kom Israel med anklager om at tolv av Unrwas 13.000 ansatte hadde deltatt i Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober. En rekke land, deriblant Tyskland, Japan og Storbritannia, frøs støtten til Unrwa, man har senere gjenopptatt den.





