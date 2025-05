Partilovnemnda om FOR: – Foreløpig ser alt ut til å være lovlig finansiert

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

En enstemmig nemnd var enige om at det foreløpig ikke var noe grunnlag for å gå videre med saken, opplyser Partilovnemndas leder Ragna Aarli til NTB.

– Partiet FOR har besvart våre spørsmål og rapportert inn to ulike bidrag fra Berghagen Invest. Det ene bidraget på 500.000 ble rapportert inn 24. april, og et annet bidrag på 500.000 ble mottatt 19. mai, sier hun.

Til sammen har partiet altså mottatt én million kroner fra Berghagen Invest, som eies av Atle Berge.

– Vi vurderer det som en lovlig giver fordi det er et firma med hovedsete i Norge og fra en person med stemmerett i Norge, sier hun.

– Foreløpig ser alt ut til å være lovlig finansiert, sier hun.

Partilovnemnda behandlet saken tirsdag i sitt tredje ordinære møte for året.

Partiet FOR har skapt kontroverser etter reklamekampanjen der de ba Norge om å kutte støtten til krigføringen i Ukraina.

Flere kritikere, inkludert stortingsrepresentanter, har anklaget FOR for å spre russisk propaganda og stilt spørsmål ved partiets motiver og finansiering.

Så langt har totalt 326 andre givere registrert sine bidrag til alle partier i Norge til nemnda, opplyser Aarli.

Bidragene blir vanligvis ikke ettergått med mindre Partilovnemnda har konkrete holdepunkter for at noe ikke stemmer, ifølge Aarli.

