Ny lov om matsvinn vedtatt av Stortinget

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

En omfattende lov som skal forebygge at brukbar mat ender som søppel, ble stemt gjennom i Stortinget tirsdag.

– Dette er en gledens dag og forhåpentligvis for alvor starten på slutten på matsvinn, sier nestleder Lars Haltbrekken i SV til NTB.

Partiet har lenge jobbet for å redusere matsvinnet i Norge. Årlig kastes 451.600 tonn mat Norge, det utgjør 82,3 kilo per person, ifølge Norsk institutt for bærekraftsforskning. Etter vedtaket tirsdag må alle gjennomføre en aktsomhetsvurdering før mat kastes.

– Når vi kaster mat, kaster vi også bort energi, vann, arbeidskraft og transport. Det er et voldsomt misbruk av ressurser, og det er på høy tid å få gjort noe med, sier Haltbrekken.

Loven krever at mer mat settes ned i pris før den går ut på dato, og at usolgt mat doneres slik at det likevel kan komme til nytte. Butikker som selger mat direkte til forbrukere, slipper imidlertid unna denne bestemmelsen.

Loven vil derimot kunne føre til at flere produkter finner vei til lavprishylla før de går ut på dato.

– Bra for oss som kunder, bra for lommeboken vår, men også bra for å få gjort noe med matsvinn, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen til Aftenposten.

Det er Mattilsynet som skal nå skal utarbeide forskrifter og annet regelverk som blir knyttet til loven. Det er også dette tilsynet som skal forvalte loven.